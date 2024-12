Napoli, Atalanta, Torino e F1: le ultimissime

On Air

Il Napoli vince di nuovo e si ancora al secondo posto in classifica dietro all'Atalanta. La squadra di Conte va sotto al Bluenergy Stadium al 22' con il gol di Thauvin (che poco prima aveva sbagliato un rigore). Nella ripresa pareggia i conti Lukaku, poi l'autogol di Giannetti regala il vantaggio agli azzurri. Sul finale la rete dell'1-3 firmata Anguissa.

Dopo l'esultanza all'Olimpico che ha fatto discutere tantissimo, Zaniolo provoca ancora. Stavolta è stata la tifoseria del Cagliari a infiammarsi per il gesto del giocatore dell'Atalanta che aveva appena segnato. Queste le parole in conferenza stampa di Gasperini: "Non è tollerabile che ogni volta che segna incendi il pubblico avversario, è già la seconda volta che accade. Il Cagliari era tramortito e con la sua esultanza ha riacceso tutto lo stadio".

Il giorno dopo la vittoria del Torino di Paolo Vanoli sul campo dell'Empoli, il presidente Urbano Cairo è intervenuto nel corso del programma radiofonico Deejay Football Club, parlando dei derby con la Juve: " "Non è vero che li abbiamo persi tutti, anzi, però abbiamo avuto anche una buona dose di sfortuna - ha sottolineato Cairo -. Ho visto in questi giorni anche un video su YouTube con tutti i derby rubati prima del Var e non sono pochi".

Eddie Jordan, ex team manager e fondatore della scuderia che ha portato il suo nome e che ha gareggiato nel Mondiale di Formula 1 tra il 1991 e il 2005, ha annunciato di combattere contro un tumore alla vescica. "Tra marzo e aprile mi è stato diagnosticato un cancro piuttosto aggressivo, considerando quanto si è allargato", ha detto nel corso di un podcast. "Per fortuna stiamo uscendo fuori da questo periodo. Invito tutti a resistere e a lottare, perché ne vale la pena. Io ci sto riuscendo, tutti dovrebbero uscirne".