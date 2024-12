Serie A, Bologna, Fiorentina e Parma: le ultimissime

Domenica di campionato ricca di match dai risultati non scontati. Si parte come di consueto alle 12.30 quando al Via del Mare il Lecce ospiterà il Monza. Gara visibile sia su Sky che su Dazn. Alle 15 il Bologna di Italiano affronta l'ottima Fiorentina, stesso orario per Parma-Verona, entrambe visibili in diretta esclusiva su Dazn. Alle 18 Como-Roma, visibile sia su Sky che su Dazn, chiude la serata Milan-Genoa solo su Dazn.

Nella domenica della sedicesima giornata di Serie A è in programma il Derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina. Questo il probabile undici titolare scelto da Italiano: (4-2-3-1) Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Holm; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro.

Queste invece le probabili scelte di Palladino: (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Richardson; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. Il tencico viola oggi lascerà il posto a Citterio in panchina per un grave lutto in famiglia.

Spazio alle 15 anche per Parma-Verona. Queste le possibili formazioni: PARMA (4-2-3-1) Suzuki; Coulibaly, Delprato, Leoni, Valeri; Keita, Sohm; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. VERONA (4-2-3-1) Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Dawidowicz; Duda, Belahyane; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt.