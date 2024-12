Bologna, Verona, Lecce e Serie B: le ultimissime

On Air

Vincenzo Italiano sfida il suo passato per la prima volta da avversario. E vince. Grazie a un gol di Odgaard, il Bologna ferma la marcia della Fiorentina, che arrivava da otto vittorie di fila, e festeggia a bordo campo al fischio finale. Non c'era sulla panchina gigliata panchina Raffaele Palladino, colpito da un grave lutto.

Dopo quattro sconfitte consecutive si rialza il Verona. La squadra di Zanetti vince al "Tardini" di Parma per 3-2, grazie alle reti di Coppola, Sarr e Mosquera, (per il Parma doppietta di Sohm). Punti fondamentali per i veneti, che salgono così a quota 15 punti, uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione, e raggiungendo proprio gli uomini di Pecchia.

Dopo la sconfitta dell'ultimo turno contro la Roma, il Lecce di Giampaolo torna a fare punti. I giallorossi al "Via del Mare" vincono un importante scontro salvezza contro il Monza per 2-1 e salgnono a quota 16 punti.

Dopo la vittoria del Sassuolo, prosegue la diciassettesima giornata di Serie B. Il Catanzaro espugna il Barbera e batte il Palermo per 2-1 sorpassando i rosanero in classifica ed entrando in zona playoff.