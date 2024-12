Roma, Milan, Premier League e sci: le ultimissime

Incredibile a Como, con due gol nel recupero di Gabrielloni al 93' (prima rete in Serie A) e Nico Paz al 97' la Roma cade al Sinigaglia e la classifica torna a far paura: sono solo due i punti di vantaggio sul terzultimo posto del Cagliari, fermo a 14.

Il Milan sbatte contro la traversa, colpita clamorosamente da Morata al 79', e non riesce ad avere la meglio di un Genoa che si è difeso al meglio per quasi tutti i 90', macchiando la festa per i propri 125 anni. Fischi al termine del match per i rossoneri. Si allunga a quattro partite la striscia di imbattibilità di Patrick Vieira sulla panchina rossoblu e sono sei i risultati utili consecutivi.

Amorim batte Guardiola, sempre più in crisi. Lo United ha vinto un pazzo derby di Manchester: 2-1 all'Ethiad Stadium, risultato ribaltato in soli due minuti a cavallo del novantesimo. Gvardiol al 36' ha sbloccato il risultato con un colpo di testa, Bruno Fernandes all'88' ha pareggiato trasformando un calcio di rigore concesso per fallo su Diallo. Lo stesso Diallo ha poi trovato il sinistro vincente al 90' sfruttando al meglio un passaggio filtrante di Lisandro Martinez.

Immensa Sofia Goggia: l'azzurra sorprende ancora tutti e dopo il secondo posto nella discesa di Beaver Creek, sul tracciato del Colorado, conquista la vittoria in Super G. Un trionfo che arriva a 313 giorni dal grave infortunio che l'ha tenuta lontana dalle piste per 10 mesi per la frattura a febbraio di tibia e malleolo.