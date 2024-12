Bove, Lazio, tennis e Nba: le ultimissime

"Ciao a tutti, in questi giorni difficili ho avuto modo di pensare molto". A quindici giorni dal malore accusato in campo dopo 17' minuti di Fiorentina-Inter, Edoardo Bove è tornato a parlare con un lungo post sui social. "Seppur la condivisione sui social non sia nella mia natura, vorrei esternare un pensiero che mi ha colpito nel profondo - si legge nella lettera pubblicata su Instagram - Lo spiacevole episodio avvenuto durante Fiorentina-Inter, mi ha dimostrato, ancor più di quanto pensassi, che il calcio è molto più di una partita, di un campionato, o di una carriera. Il calcio è una comunità di persone, legate dalla stessa passione, che condividono momenti di gioia, commozione, rabbia, delusione e sofferenza. L’affetto che ho ricevuto, il calore dei tifosi, il supporto da parte dei compagni e degli avversari, la vicinanza di TUTTO il mondo del calcio è stato un qualcosa che mi ha dato una forza ed un coraggio incredibili.

Il club biancoceleste ha voluto ricordare lala scomparsa di Mihajlovic pubblicando un post da brividi: “Sinisa per sempre”. La frase è accompagnata dal simbolo dell’infinito e da un cuore celeste, e impressa su un montaggi fotografico iconico: la consueta bandiera con il volto del giocatore che campeggia in Curva Nord.

Nick Kyrgios e Novak Djokovic giocheranno l'uno al fianco dell'altro nel tabellone di doppio dell'Atp 250 di Brisbane, torneo in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio che segnerà l'inizio della nuova stagione tennistica. Ad annunciarlo è stato il tennista australiano attraverso una storia sul suo profilo Instagram

Luca Doncic trascina Dallas, che batte in trasferta 143-133 Golden State. Il talento dei Mavericks chiude la sua gara con 45 punti, 11 rimbalzi e 13 assist. Vittoria casalinga per i Lakers, che sconfiggono 116-110 i Memphis Grizzlies. Sugli scudi Anthony Davis, con (40 punti, 16 rimbalzi e due assist. Dopo aver saltato due partite per un piede dolorante, LeBron James é tornato in campo: la stella di Los Angeles ha chiuso con 18 punti.