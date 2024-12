Inter, Napoli, Verona e Mondiale 2026: le ultimissime

Pesante goleada dell'Inter sulla Lazio in un Olimpico pieno. La 16esima giornata di Serie A si chiude con il 6-0 della squadra di Inzaghi che va in vantaggio con il rigore trasformato da Calhanoglu per tocco di mano di Gigot. Raddoppia Dimarco al termine del primo tempo. Nella ripresa i nerazzurri dilagano con Barella, Dumfries e Carlos Augusto. Sul finale Thuram. L'Inter si posiziona al terzo posto a 34 punti. Lazio quinta a 31.

Secondo quanto riportato dal Napoli, Alessandro Buongiorno si è infortunato in allenamento. Il difensore degli azzurri, dopo una caduta, ha riportato una frattura a due vertebre lombari. Domani inizierà la riabilitazione.

Il centrocampista del Verona Harroui ha subito una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. È stato operato nella giornata di oggi, lunedì 23 dicembre dal Professor Pier Paolo Mariani. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico.

Lo scorso venerdì a Zurigo si è tenuto il sorteggio per i gironi europei del Mondiale 2026, ma si è verificato un errore per il quale la Uefa si è scusata. Al momento delle indicazioni sulle squadre che non potevano capitare nello stesso girone per problemi geopolotici, è stata fatta vedere una mappa con le aree ombreggiate per segnalare i vari Paesi. Quando è stata mostrata l'Ucraina, l'area ombreggiata non comprendeva la Crimea, regione ucraina annessa dalla Russia nel 2014. La Federcalcio ucraina ha subito scritto una lettera alla Fifa che si è prontamente scusata.