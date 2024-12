Roma, Lazio, Coppa Italia e Atalanta: le ultimissime

Il Galatasaray, da tempo, ha messo gli occhi su Lorenzo Pellegrini. Ma la notizia delle ultime ore, con tanto di foto, che arriva da Istanbul è che in realtà il club turco sta facendo di tutto per prendere Paulo Dybala. Il suo agente, Carlos Novel, nelle ultime ore è andato in Turchia per incontrare il consiglio direttivo del Galatasaray. La sensazione è che se la Roma lo liberasse gratis, o a fronte di un indennizzo minimo, Paulo potrebbe davvero prendere in considerazione l'offerta.

Emerge questa mattina la notizia secondo cui sabato sera, Dele-Bashiru ha avuto un incidente con la sua Lamborghini nei pressi di Bracciano. Il giocatore della Lazio ne è uscito illeso, non sono stati riscontrati traumi e non si è reso necessario il trasporto in ospedale. In soccorso è arrivato Noslin, avvertito dallo stesso centrocampista nigeriano. Nessuna conseguenza per nessuno. Dopo l’incidente, concluse le operazioni di accertamento dei fatti che si sono protratte fino a tardi, Dele-Bashiru è stato riaccompagnato a casa dal compagno olandese.

Il Cagliari, ora terzultimo in campionato, cerca gloria in Coppa Italia: stasera la squadra di Nicola sarà di scena a Torino contro la Juventus per la gara degli ottavi di finale. Appuntamento alle ore 21, con il match visibile in chiaro su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Il 2024 si chiude in grande stile per Ademola Lookman. Dopo un anno straordinario, segnato dalla storica vittoria dell'Europa League grazie alla sua tripletta in finale e dal prestigioso 14° posto nella classifica del Pallone d'Oro, l'attaccante dell'Atalanta ha conquistato anche il Pallone d'Oro africano.