Roma, Lazio, Chelsea e Ronaldo: le ultimissime

Claudio Ranieri torna a parlare. Niente conferenza stampa, ma un'intervista a Mediaset alla vigilia degli ottavi di Coppa Italia. Ovviamente la coppa è un tema, ma lo sono ancora di più il mercato e il futuro di Dybala, soprattutto dopo che è emerso l'incontro tra il suo agente e il Galatasaray: "Sono felice di averlo ma se il ragazzo ha altre priorità e si trova una soluzione vicendevole è giusto accontentarlo. Voglio giocatori che siano felici di stare nella Roma.

Al termine di Lazio-Inter, Marcus Thuram è rimasto impressionato dai tifosi biancocelesti, che hanno continuato a sostenere la squadra nonostante il pesante 6-0 subito. A bordo campo, durante l'intervista a Dazn con Calhanoglu, l'attaccante ha sussurrato qualcosa a Christian Vieri mettendosi la mano davanti alla bocca. Ma il siparietto non è sfuggito né alle telecamere né a Diletta Leotta lì a fianco a loro. Dal microfono, però, si sono sentite le parole sussurrate da Thuram: "I tifosi della Lazio sono incredibili, hai visto?". Un elogio all'incredibile passione dei tifosi laziali che ieri sera non hanno mai smesso di cantare, anche dopo il 90'. Vieri, che in carriera ha vestito la maglia della Lazio nella stagione 1998-1999, non ha potuto far altro che confermare.

Una brutta notizia sconvolge la giornata del Chelsea, secondo in Premier League a due punti dal Liverpool. Mykhailo Mudryk è risultato positivo a un test antidoping. L'attaccante ucraino non gioca dal 28 novembre, il tecnico Enzo Maresca aveva giustificato la sua assenza parlando di problemi di salute, ma a quanto pare il club aveva già cominciato un'indagine insieme allo stesso giocatore. Secondo il Daily Mail, la positività sarebbe stata causata da un integratore contaminato assunto all'estero, perché la sostanza coinvolta non è disponibile nel Regno Unito. Per il portale ucraino Tribuna si tratterebbe del meldonium, principio attivo che migliora il flusso sanguigno e l'apporto di ossigeno ai tessuti del cuore.

Ronaldo il Fenomeno torna in campo per dare una mano al Brasile. L’ex centravanti dell’Inter e della nazionale ha ufficializzato la propria candidatura alla presidenza della CBF, la federazione calcistica brasiliana. L’ex calciatore è uscito allo scoperto con una lettera pubblicata sul proprio profilo social.