Coppa Italia, Lazio, Juve e Paolini: le ultimissime

Dopo il poker della Juve sul Cagliari di ieri sera, oggi altri due appuntamenti di Coppa Italia per scoprire le altre squadre che staccheranno il pass per i quarti di finale. Alle 18.30 l'appuntamento è per Atalanta-Cesena, visibile in chiaro su Italia 1, così come la gara delle 21 tra Roma e Sampdoria.

La Lazio cerca un mediano e perlustra i vari campionati europei. In Olanda ha avuto contatti con vari procuratori. Davide Lippi gli ha proposto Tahirovic dell’Ajax, non interessa. In Francia, piace da mesi Valentin Atangana, 19 anni, classe 2003, francese del Reims e vale circa 10 milioni. Resta l'idea Belahyane del Verona, Casadei del Chelsea e Fazzini dell'Empoli.

La Juve vuole Tonali a gennaio. Il nome del centrocampista del Newcastle e della Nazionale è uscito da una riunione tenutasi lunedì a Torino con Giuntoli, Stefanelli, capo dell’area scouting e Francesco Romano, da anni molto vicino a Giuntoli. Per arrivare a Tonali servono 55 milioni che il manager spera di trovare cedendo, oltre a Nicolò Fagioli, il diciannovenne Yildiz per 35, 40 milioni.

Jasmine Paolini è stata premiata con il BJK Cup Finals Heart Award. Il riconoscimento include un premio da 10.000 dollari, che Jasmine ha scelto di donare in beneficenza: «Sono veramente felice, onorata e orgogliosa di questo, e vorrei ringraziare tutte le persone che hanno scelto di votarmi. Ci sono 10.000 dollari da donare, io ho deciso di scegliere “Make a Wish Italia”. Sono felice di poter contribuire, anche in piccola parte, a fare del bene».