Roma, Sinner, Nba e ciclismo: le ultimissime

Carlos Novel, l'agente di Paulo Dybala, ha lasciato Istanbul, dove ha incontrato il Galatasaray ed è tornato in Spagna dove vive. Adesso, recepita la ricca offerta per il suo assistito, tutto è in mano alla Roma e al club turco perché fino al primo gennaio non è attiva la clausola con cui Paulo potrebbe liberarsi.

Quanto dovranno aspettare gli appassionati per vedere di nuovo in campo Jannik Sinner? L'attesa durerà meno di un mese. Il numero uno parteciperà infatti alla AO Opening Week, un evento di beneficenza che prevede una serie di match d’esibizione. Sinner scenderà in campo martedì 7 gennaio alle ore 6 italiane, affrontando l'australiano Popyrin.

I Milwaukee Bucks ottengono la 12/a vittoria nelle ultime 15 partite e conquistano la Nba Cup battendo in finale Oklahoma City Thunder per 97-81. La sfida, caratterizzata anche dagli errori di Oklahoma City nei tiri dalla media distanza, è stata equilibrata fino a metà gara, quando Milwaukee ha chiuso avanti 51-50, poi la differenza l'ha fatta anche la difesa dei Bucks che hanno fatto segnare ai Thunder solo 31 punti nella restante parte della partita.

Il ciclista belga Rik Van Looy, considerato uno dei più grandi corridori della storia e vincitore di ogni classica del suo sport, è morto all'età di 90 anni. Lo riferiscono diversi media belgi. Attivo dagli anni Cinquanta fino ai Settanta, l'uomo soprannominato "l'imperatore di Herentals" era considerato il più grande ciclista belga prima dell'avvento di Eddy Merckx alla fine degli anni Sessanta.