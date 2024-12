Roma, Real Madrid, Juve e Genoa: le ultimissime

La Roma travolge per 4-1 la Samp e si guadagna l’accesso ai quarti di finale. Sblocca Dovbyk (con una doppietta), poi Baldanzi. Nel secondo tempo prova a riaprirla Yepes ma ci pensa il neo entrato Shomurodov a chiudere i giochi.

Già alle prese con l'infortunio del difensore Alessandro Buongiorno (c'è in pole Juan Jesus per sostituirlo nei prossimi match), a tre giorni dalla trasferta di campionato a Marassi contro il Genoa c'è ora André-Frank Anguissa a tenere con il fiato sospeso il Napoli di Antonio Conte, secondo in classifica dietro all'Atalanta. Il 29enne centrocampista camerunense, che nell'ultima partita vinta per 3-1 sul campo dell'Udinese ha trovato la via della rete dedicando poi il suo gol a un piccolo tifoso azzurro, oggi non si è allenato con i compagni ma si è limitato a svolgere un lavoro personalizzato in palestra. A frenarlo un leggero stato influenzale che lo staff del Napoli monitorerà nelle prossime ore.

La Juve ha battuto 4-0 il Cagliari all'Allianz Stadium e si è qualificata per i quarto di finale di Coppa Italia, ma la sfida con i sardi ha lasciato in eredità l'infortunio di Weah, partito in panchina e mandato in campo all'81' da Thiago Motta al posto di Conceicao. Attraverso un comunicato ufficiale, il club bianconero ha reso noto la natura e l'entità dell'infortunio riportata dal giocatore statunitense: "A seguito del problema muscolare accusato ieri sera nella gara di Coppa Italia contro il Cagliari, Timothy Weah è stato sottoposto questa mattina, presso il J|medical, ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra”.

Il Genoa ha un nuovo proprietario: si tratta dell'imprenditore rumeno Dan Sucu. L'offerta di Sucu è stata approvata oggi dal CdA del club: "Tramite un proprio veicolo d'investimento, ha sottoscritto per intero l'aumento di capitale, ottenendo in cambio una partecipazione del capitale sociale nell'intorno del 77% del Genoa, lasciando in minoranza i precedenti soci", comunica il club ligure.