Roma, Lazio, Milan e Donnarumma: le ultimissime

Mentre in casa Roma si susseguono le voci su un futuro di Dybala lontano dalla Capitale, spunta un altro nome. Nei giorni scorsi era a Roma Federico Bernardeschi: già in passato era stato accostato al club giallorosso, stavolta secondo alcune indiscrezioni di mercato potrebbe essere quella giusta. Il giocatore di proprietà del Toronto in Italia tornerebbe più che volentieri e l'idea Roma lo intriga. Ma a Trigoria, in passato, non erano convinti di voler puntare su un calciatore di quasi 31 anni: la strada non sembra così in discesa.

Sempre nella Capitale, anche sulla sponda Lazio, si parla di mercato. Dopo i nomi spuntati negli scorsi giorni, da Belahyane del Verona a Koné del Marsiglia, fino a Casadei e Fazzini, oggi arriva una nuova indiscrezione: il ds Fabiani avrebbe messo gli occhi su Alvyn Sanches, baby prodigio del Losanna e dell'Under 21 svizzera: al momento sono arrivate solo smentite, ma vale la pena tenerlo in considerazione.

Paulo Fonseca traballa. In caso di ulteriori passi falsi al “Bentegodi”, la posizione dell’allenatore portoghese sarebbe più che mai a rischio. L’idea della dirigenza, al momento, resta quella di andare avanti con Fonseca: Ibrahimovic e Moncada supportano il tecnico e le sue strategie. In Spagna circola il rumor secondo cui la dirigenza rossonera sarebbe in trattativa avanzata con Xavi Hernandez, progetto eventualmente percorribile solamente dalla prossima stagione.

"Trauma facciale con ferite multiple", questo il primo bollettino medico del Paris Saint-Germain, al termine della sfida vinta con il Monaco. Donnarumma, colpito al volto dallo scarpino destro di Singo, si sottoporrà a nuovi esami medici nella giornata di oggi, "per valutare l'entità del colpo e le lesioni facciali visibili. Il classe '99 "Dovrà rimanere inattivo per diversi giorni", fa sapere il Psg nel suo report ufficiale.