Friedkin, Barella, Inter e Galatasaray

Adesso è ufficiale, i Friedkin sono i nuovi proprietari dell'Everton. Il presidente della Roma Dan Friedkin lo ha annunciato con una lettera per i tifosi sul sito ufficiale del club inglese. Marc Watts sarà il presidente esecutivo.

Nicolò Barella in dubbio per la sfida dell'Inter con il Como. Il centrocampista nerazzurro era uscito nel finale della sfida vinta per 0-6 in casa della Lazio, nella quale ha trovato il gol del momentaneo 0-3. Nei giorni seguenti Barella si è sottoposto agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lieve elongiazione.

Ci saranno tante novità per Inter e Udinese che si affrontano giovedì 19 dicembre a San Siro nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic.

Galatasaray primo in classifica, ma non sono tutti sorrisi. Hakim Ziyech, arrivato nell’estate 2023 alla corte turca, minaccia di andarsene. “Per me è finita, gli ho detto che me ne vado a gennaio. Non mi chiedono più niente, faccio quello che voglio. Non ho mai visto un allenatore così scarso come Okan Buruk”, ha detto l’olandese in un’intervista al giornalista Yurekli. Il suo addio potrebbe servire per lasciare il posto a Paulo Dybala.