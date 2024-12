Inter, Fiorentina, Pogba e Alcaraz: le ultimissime

Si è chiuso oggi (19 dicembre) con Inter-Udinese il programma degli ottavi di finale della Coppa Italia. A festeggiare i nerazzurri di Simone Inzaghi, che hanno vinto 2-0 a San Siro (gol di Arnautovic e poi di Asllani direttamente da corner nel primo tempo) staccando così il pass per i quarti in cui ritroveranno la Lazio appena travolta in campionato all’Olimpico.

Archiviata la sconfitta di misura incassata a Bologna in campionato, la Fiorentina di Raffaele Palladino si è rituffata in Conference League per affrontare in trasferta il Vitoria Guimaraes nella sesta e ultima giornata della fase campionato: 1-1 il risultato finale. Gol di Gustavo Silva al 33' e Mandragora all'87'. Viola terza in attesa del nome dell'avversaria che affronterà agli ottavi di finale.

Il caso che ha coinvolto la famiglia di Paul Pogba è finita con manette e braccialetti elettronici. Dopo il rinivio a giudizio, il Tribunale penale di Parigi ha condannato Mathias Pogba a tre anni di reclusione, di cui due sono stati sospesi, nel caso del rapimento del fratello, il calciatore campione del mondo 2018 Paul Pogba. La pena di un anno di reclusione sarà scontata con un braccialetto elettronico. Il tribunale ha inoltre inflitto al fratello di Pogba una multa di 20.000 euro per aver partecipato nel 2022 al tentativo di estorsione di 13 milioni di euro nei suoi confronti e per aver esercitato pressioni sull'ex juventino, sulla sua famiglia e sui suoi contatti professionali per ottenerne il pagamento.

Carlos Alcaraz sta lavorando duramente per affrontare il 2025 e diventare una vera minaccia per Jannik Sinner, il numero uno al mondo. Lo spagnolo, però, è anche un grande appassionato di pallone. Infatti, nei ritagli di tempo, ha deciso di indossare gli scarpini per giocare insieme ai suoi amici in Spagna, per la precisione presso il Campo de Futbol Municipal de Caudete. Alcaraz non indossava una maglietta qualsiasi perché ha deciso di mettere quella del Boca Juniors, una delle squadra più importanti dell'Argentina e più conosciute al mondo.