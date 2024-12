Lazio, Roma, Serie A e Napoli: le ultimissime

Una tegola pesantissima sulla testa di Baroni: Vecino rischia un lungo stop, da un minimo di un mese a un massimo di due. La prognosi dipende dalla diagnosi, non ancora comunicata ufficialmente: lesione tra il secondo e il terzo grado o interessamento di un tendine. Queste le indiscrezioni, sarà la Lazio a fare chiarezza. Con il centrocampo sotto stress, in attesa della finestra di mercato, si può fare solo lo switch con Basic fuori rosa.

Ivan Juric sta trattando con la Roma per la rescissione del contratto. Il croato, che aveva firmato fino al 30 giugno 2025, dovrebbe quindi rescindere a breve col club giallorosso, per poi avere la libertà eventuale di firmare con il Southampton. Quanto rispiarmerà la Roma sul suo ingaggio? Poco meno di un milione lordo.

Il Milan di Paulo Fonseca ha bisogno di tornare alla vittoria in Serie A: i tre punti mancano ormai dallo scorso 30 novembre, ma davanti c'è il Verona di Paolo Zanetti, tornato a respirare dopo aver battuto il Parma in trasferta nell'ultima giornata. La gara è in programma alle 20:45 allo stadio Bentegodi di Verona, visibile in esclusiva Dazn.

Il Napoli ha scelto Danilo per rinforzare il suo centrocampo. La Juve, dal canto suo, fa resistenza e non ha alcuna intenzione di regalare il suo capitano, per di più a una diretta concorrente come il Napoli. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno, gioca pochissimo con Thiago Motta, ma la Juve chiede un corrispettivo economico: dettaglio che può portare la trattativa per le lunghe.