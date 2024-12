Lazio, Roma, volley e Nba: le ultimissime

In Spagna non sta passando inosservata la crescita di Mario Gila, punto fermo della difesa della Lazio da più di un anno. Se n'è accorto soprattutto il Real Madrid, suo ex club al momento in emergenza totale nel reparto arretrato. Secondo il quotidiano madrileno As, qui entra in gioco Gila e una particolare clausola. Al momento della cessione alla Lazio nel 2022, infatti, il Real ha preferito non perdere totalmente il controllo del difensore spagnolo inserendo un diritto del 50% su una sua futura vendita. Questo vuol dire che, se i blancos volessero acquistare Gila, pagherebbero la metà del prezzo preteso da Lotito.

Claudio Ranieri in conferenza a Trigoria a due giorni da Roma-Parma. Il tecnico giallorosso, in vista della sfida di domenica alle 14.30, ha incontrato i giornalisti. ”Il secondo tempo di Como mi ha choccato, non voglio vedere più una cosa così. Dovremo essere attenti a prime e secondo palle, loro giocano benissimo in verticale"

Alla fine, lo scenario più probabile dopo i risultati della seconda giornata del Mondiale per Club di volley femminile si è avverato: il derby italiano tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Numia Vero Volley Milano si giocherà in semifinale. Per l’esattezza domani, sabato 21 dicembre alle ore 12.30 in diretta Dazn e Vbtv.

Nel match tra Los Angeles e Sacramento, vinto dai Lakers 113-110, LeBron James ha battuto il record di minuti giocati in Nba che apparteneva a Kareem Abdul-Jabbar, scendendo in campo per il suo 57.447/o minuto di gara nella lega e il 10' della partita. "È solo un impegno verso il mestiere, la passione e l'amore che ho per il gioco" - ha poi commentato James - "Non mi prendo molto tempo nella off-season, ma un po' di più adesso".