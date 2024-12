Napoli, Fiorentina, sci e Netflix: le ultimissime

Il Napoli si è messo alle spalle la doppia sconfitta contro la Lazio grazie alla vittoria a Udine. L'allenatore degli azzurri presenta la sfida e analizza il momento della squadra.

"Kvara ha ripreso ad allenarsi con noi ieri, ha dato la sua disponibilità a partire. Recupero importante. Neres è cresciuto veramente tanto rispetto a quando è arrivato. Il calciatore è più coinvolto nella squadra, in tutto.

A Nyon sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli spareggi di Conference League, con la Fiorentina, qualificata direttamente agli ottavi in virtù del terzo posto ottenuto nella fare campionato, spettatrice interessata. I viola, agli ottavi, affronteranno la vincente di Vikingur-Panathinaikos oppure di Borac-Olimpia Lubiana.

Sorpresa in Val Gardena, con Mattia Casse che a 34 anni ottiene il primo trionfo in Coppa del Mondo, andando a vincere il SuperG della mitica Saslong, proprio dove nel 2022 aveva ottenuto il primo dei suoi tre podi in carriera.

Il colosso dello streaming Netflix ha deciso di entrare in maniera importante nel mondo del calcio. Come annunciato in un comunicato infatti è stato raggiunto uno storico accordo con la FIFA per i diritti in esclusiva per gli Stati Uniti d’America per le edizioni del 2027 e del 2031 del Mondiale Femminile.