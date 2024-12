Serie A, Juve, Musetti e pugilato: le ultimissime

Inizia alle 15 il ricco sabato di Serie A. Si parte con Torino-Bologna, visibile in esclusiva su Dazn. Alle 18 il Napoli va a far visita al Genoa che si sta risollevando: anche questo match sarà visibile in esclusiva Dazn. Chiude la serata Lecce-Lazio, coi biancocelesti che devono riprendersi dalla batosta contro l'inter: appuntamento sia su Sky che su Dazn.

Quello tra David Hancko e Antonio Silva è un vero e proprio testa a testa. Entrambi hanno infatti dato disponibilità alla Juve e sono pronti a trasferirsi in Italia, per misurarsi con la serie A. La società bianconera sta portando avanti le trattative in parallelo, pronta ad accelerare qualora ci fosse un’apertura da parte del Feyenoord o del Benfica. Silva, in particolare, convince di più l’allenatore Thiago Motta per le sue caratteristiche tecniche.

Rimandato l'esordio stagionale di Lorenzo Musetti. Contrariarmente a quanto precedentemente programmato, il tennista di Carrara non parteciperà infatti al MGM Macau Tennis Masters 2024. Il numero 17 del mondo è stato fermato da un malanno di stagione che lo ha colpito mentre si allenava a Montecarlo, dove si sta preparando in vista dell'imminente inizio della prossima stagione.

Oggi 21 dicembre è il grande giorno nel mondo del pugilato. A sei mesi di distanza è arrivato il momento della rivincita. Tyson Fury contro Usyk si sfidano presso il Kingdom Arena di Riyad, nella capitale dell’Arabia Saudita, in un match di 12 round giudicato anche dall'intelligenza artificiale. In palio c'è il titolo di campione del mondo dei pesi massimi del pugilato.