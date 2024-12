Juve, Sinner, sci e volley: le ultimissime

On Air

Giornata di vigilia per la Juventus di Thiago Motta, impegnata domani alle ore 20.45 contro il Monza allo "U-Power Stadium”. Così Thiago Motta alla vigilia di Monza-Juve, tra avvicinamento e avversario di turno: "Di buono voglio vedere sempre tutto. Importante la nostra determinazione a crescere contro ogni avversario. Il Monza è una buona squadra con un buon allenatore. Dobbiamo dare il nostro meglio e fare una grande partita.

"Sono tra quelli che vuole credere alle sue parole". John McEnroe difende Jannik Sinner sulla vicenda Clostebol. L'ex numero uno del mondo si è schierato dalla parte del tennista azzurro, intervenendo a "Served with Andy Roddick", il podcast condotto da Andy Roddick.

Grazie al terzo posto ottenuto oggi nel Super G di St Moritz, l’italiana Sofia Goggia conquista altri punti preziosi per la classifica generale guidata dall’elvetica Camille Rast (287 punti) seguita dall’austiaca Cornelia Huetter (250 punti) e alla statunitense Mikaela Shiffin (245 punti). L’azzurra Sofia Goggia occupa attualmente il quarto posto in condominio con Lara Gut Behrami.

Conegliano batte Milano e si prende un posto nella finale dei Mondiali per Club 2024 di Volley Femminile. Il derby italiano nella semifinale del torneo in corso in Cina si chiude con un pesante 3-0.