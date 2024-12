Lazio, Napoli, Bologna e Juric: le ultimissime

La Lazio rialza la testa a Lecce, imponendosi per 2-1 nell'anticipo che chiude il sabato della 17ª giornata di Serie A e riprendendo la corsa interrotta bruscamente dai nerazzurri. Vittoria soffertissima però per i biancocelesti di Marco Baroni, che ha pescato a piene mani dalla panchina per trovare la vittoria, premiato proprio dall'ultimo cambio Marusic.

Allo stadio Ferraris è andata in archivio Genoa-Napoli, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A: gli azzurri di Conte hanno vinto 2-1 grazie ai gol di Anguissa e Rrahmani nel primo tempo. A Vieira non è bastata una rete di Pinamonti in avvio di ripresa per evitare la prima sconfitta sulla panchina rossoblù.

Primo gol di Dallinga con il Bologna, sigillo di Pobega, seconda vittoria consecutiva (sesta nelle ultime otto) e quarto risultato utile di fila in campionato per i rossoblù: battuto 1-0 in trasferta il Torino nella diciassettesima giornata di Serie A.

Dopo le voci dei giorni scorsi, ora è ufficiale: Ivan Juric è il nuovo allenatore del Southampton. Dopo la parentesi sulla panchina della Roma, l'allenatore croato è tornato subito ad allenare, stavolta in Premier League nella sua prima esperienza all'estero.