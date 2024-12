Roma, Serie A, Torino e Garcia: le ultimissime

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria, torna in campo la Roma. All'Olimpico arriva il Parma. La squadra di Ranieri vuole dimenticare definitivamente la sconfitta nella scorsa giornata contro il Como. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemakers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dobvyk. All. Ranieri.

Dopo Roma-Parma delle 12.30, la giornata di Serie A prosegue con altri tre appuntamenti spalmati tra pomeriggio e sera. Alle 15 lo scontro salvezza tra Venezia e Cagliari, visibile in esclusiva su Dazn. Alle 18 l'interessantissimo Atalanta-Empoli, visibile sia su Sky che su Dazn. Chiude la domenica Monza-Juve in esclusiva su Dazn.

Attimi di estremo terrore in campo per Sebastian Walukiewicz. Nel corso del primo tempo della sfida di campionato contro il Bologna giocatasi ieri, il difensore polacco del Torino si è accasciato a terra accusando difficoltà respiratorie non direttamente correlate a traumi sul campo. Immediato l'intervento dello staff granata che ha confermato il lieve malore accusato dal classe 2000. Per fare chiarezza sulle cause delle difficoltà respiratorie il giocatore, sempre lucido e cosciente, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Maria Vittoria per ulteriori accertamenti.

"De Laurentiis? Capisce di cinema, ma non molto di calcio". Sono le parole durissime di Rudi Garcia, che in una lunga intervista a Le media Carrè ha parlato della sua esperienza sulla panchina del Napoli, chiusa con un esonere dopo 12 giornate di campionato. "A Napoli c’era un gruppo sano ma che aveva bisogno di qualche innesto per continuare a competere ad alti livelli, volevo un difensore come Aguerd e un mediano possente. Invece hanno preso giocatori di prospettiva e non è un caso che ora siano stati prestati altrove".