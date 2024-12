Roma, volley, sci e pugilato: le ultimissime

La Roma non sbaglia l'ultima partita dell'anno all'Olimpico: cinque gol dei giallorossi contro il Parma. Dybala su rigore e Saelemaekers con un fantastico tiro al volo conquistano il doppio vantaggio nella prima frazione di gioco. Nella ripresa la Joya firma la doppietta personale con l'assist involontario di Dovbyk. Al 74' il secondo rigore della giornata per i giallorossi, stavolta segnato da Paredes. Nel finale c'è gloria anche per Dovbyk, che ritrova il gol in campionato.

Conegliano è sul tetto del mondo. Le venete, campionesse d'Italia e d'Europa in carica, vincono anche il Mondiale per Club. Le ragazze di coach Daniele Santarelli ottengono il terzo trionfo della loro storia battendo il Tianjin padrone di casa per 3-0.

Il meteo ferma il SuperG femminile di St. Moritz. C'era tanta attesa per Sofia Goggia, che ieri ha centrato il terzo podio stagionale. In pista dovevano esserci anche Federica Brignone e la Vonn, ieri al rientro a 6 anni dal suo ritiro. Nebbia e vento forte, tutto rinviato.

Oleksandr Usyk batte ancora una volta Tyson Fury. Lo fa al termine di un match spettacolare con la vittoria ai punti dell'ucraino. Usyk conferma quindi il titolo mondiale dei pesi massimi WBC, WBO e WBA di boxe dopo il primo confronto vinto lo scorso 18 maggio. La sfida più attesa dell'anno è andata in scena alla Kingdom Arena di Riyad ma il verdetto dei giudici ha suscitato grosse polemiche.