Juve, Atalanta, Bove e Zaniolo: le ultimissime

La Juve torna a vincere in campionato dopo 43 giorni e quattro pareggi consecutivi. La squadra di Thiago Motta batte il Monza 2-1. Nesta resta inchiodato in fondo alla classifica dopo la terza sconfitta consecutiva.

Undicesima vittoria consecutiva dell'Atalanta che si riporta in testa alla classifica, seppur con due partite giocate in più rispetto all'Inter. La Dea batte l'Empoli per 3-2: dopo la rete del vantaggio firmata Colombo, i nerazzurri la ribaltano con De Ketelaere e Lookman. Nella ripresa accorciano i toscani con Esposito su rigore, chiude i giochi la rete di De Ketelaere sul finale.

Edoardo Bove torna allo stadio "Franchi". Il classe 2002, infatti, sarà presente in tribuna domani, lunedì 23 dicembre, in occasione della sfida della Fiorentina contro l'Udinese, che avrà il calcio d'inizio alle 18:30. Si tratta della prima volta allo stadio per Bove dal malore accusato contro l'Inter il primo dicembre.