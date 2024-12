Inter, Fiorentina, Juric e tennis: le ultimissime

Questa sera a San Siro in campo Inter e Como per la diciassettesima giornata di Serie A. INTER (3-5-2, probabile formazione): Sommer; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martine

Archiviata la pratica Conference League con l'approdo diretto agli ottavi di finale conquistato sul campo del Vitoria Guimaraes, per la Fiorentina è tempo di tornare sul palcoscenico della Serie A. FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Kayode, Pongracic, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.

Dopo il traumatico divorzio dalla Roma, che lo aveva scelto per sostituire Daniele De Rossi e poi lo ha sostituito con Claudio Ranieri, è arrivata un'occasione in Premier League per Ivan Juric, chiamato a guidare il fanalino di coda Southampton che ieri (22 dicembre) ha visto pareggiare 0-0 a Londra contro il Fulham, ma non dalla panchina. Juric infatti, pur essenedo a tutti gli effetti già al timione della squadra, è stato costretto ad assistere al match dalla tribuna perché attende ancora il visto di lavoro dalle autorità britanniche.

Nuovo caso di positività al doping nel mondo del tennis, nel periodo in cui si attende di scoprire l'esito dell'appello Wada al Tas sul caso Sinner. L'Itia ha annunciato che Max Purcell ha accettato una sospensione provvisoria volontaria, in seguito alla positività a una sostanza non meglio specificata.