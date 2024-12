Monza, Souloukou, pugilato e Nba: le ultimissime

Alessandro Nesta non è più l'allenatore del Monza. La società, ultima in classifica ha infatti pubblicato una nota ufficiale in cui ha annunciato di aver sollevato dall'incarico il tecnico, che in diciassette giornate ha raccolto dieci punti.

Dopo Ivan Juric (chiamato a guidare il Southampton dopo il divorzio dalla Roma) anche Lina Souloukou sbarca in Premier League. L'ex Ceo del club giallorosso (di proprietà dei Friedkin che hanno di recente acquistato anche l'Everton) ricoprirà ora lo stesso ruolo nel Nottingham Forest.

Ci sono sconfitte che possono mettere fine a una carriera. E’ il caso di Tyson Fury che in queste ore sta seriamente valutando di scendere definitivamente dal ring. Il pugile inglese è stato battuto nell’ultimo incontro da Oleksandr Usky, e le sue proteste nei confronti del verdetto dei giudici hanno innescato la miccia: Tyson Fury si ritira.

Denver ha avuto bisogno dei supplementari per strappare la vittoria sul parquet di New Orleans (132-129) nella NBA, approfittando di una tripla doppia della sua stella Nikola Jokic.