Inter, Fiorentina, Lazio e Monza: le ultimissime

L'Inter di Simone Inzaghi batte il Como di Fabregas, per il posticipo della diciassettesima giornata di campionato. Finisce 2-0 a San Siro con le reti di Carlos Augusto al 48' e Thuram nel recupero finale. I nerazzurri salgono così in terza posizione a 37 punti in classifica. Como sedicesimo a 15.

Vittoria dell'Udinese in casa della Fiorentina, serata amara per Edoardo Bove, che ha assistito alla gara dagli spalti del Franchi. La sfida si conclude con una rimonta per i friulani: al gol di Kean all'8' su calcio di rigore hanno replicato nella ripresa Lucca (49') e Thauvin (57') .

Giornata di esami per Pedro e Noslin, attualmente ai box per i rispettivi infortuni. Le visite hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra per lo spagnolo, che ne avrà per circa 2 settimane. Trauma contusivo distorsivo di media entità a carico della caviglia destra per l'olandese.

Come noto ormai Alessandro Nesta non è più l'allenatore del Monza. Al suo posto Salvatore Bocchetti: il club ha ufficializzato il suo arrivo con un contratto fino al 30 giugno 2027. Nella stagione 2022/23, insieme a Marco Zaffaroni, aveva salvato il Verona nello spareggio contro lo Spezia ed è stato anche nello staff di Igor Tudor, sempre in gialloblù.