Juve, Premier League, Bonucci e volley. le ultimissime

Antonio Silva è uno degli obiettivi principali della Juventus per il mercato di gennaio. Il difensore portoghese andrebbe a colmare il vuoto lasciato in difesa dagli infortuni di Bremer e Cabal. Ma qual è la situazione attualmente? A far chiarezza ci ha pensato direttamente Jorge Mendes, agente del giocatore. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport in vista dei Globe Soccer Awards: "Lui vuole la Juve e la Juve lo vuole. Adesso tocca al Benfica decidere. Serve un po’ di pazienza, bisogna aspettare qualche giorno. Sono cose che cambiano in cinque minuti durante il mercato, che per ora è ancora chiuso.

Uno dei protagonisti del Boxing Day della Premier League è stato l'arbitro Anthony Taylor. Al minuto 32 di Newcastle-Aston Villa, Jhon Duran ha pestato involontariamente la schiena di Fabian Schar mentre cadeva a terra dopo un contrasto di gioco, ma il direttore di gara non ha avuto dubbi: espulsione diretta. Una volta ricevuto il cartellino rosso, l'attaccante colombiano non ha preso benissimo la decisione e uscendo dal terreno ha reagito con stizza calciando una bottiglietta a bordocampo.

Leonardo Bonucci parteciperà alla Kings League con l'Italia. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex difensore della Juventus: con un video postato in condivisione con i canali social della competizione ha rivelato anche che sarà il capitano della squadra azzurra. Oltre a lui presenti anche Emiliano Viviano e Ciccio Caputo.

Terza sconfitta consecutiva per Milano in Eurolega. L'Olimpia cade 84-83 in casa contro l'Olympiakos nel match valido per la 18/a giornata della regular season.