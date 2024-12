Roma, Serie A, Endrick e vela: le ultimissime

La domanda la fa in conferenza il cronista del Corriere dello Sport, Roberto Maida, che chiede a Claudio Ranieri se vorrebbe il prossimo anno a Roma Dybala, Paredes e Hummels. I tre sono in scadenza (con situazioni contrattuali differenti) e ovviamente il loro futuro è in bilico. Ranieri ascolta la domanda poi risponde: "Sì". Silenzio in sala stampa. Il tecnico aggiunge: "Così, secco: sì, non giriamoci tanto intorno”.

E' Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, l'arbitro designato per la partita Milan-Roma di domenica sera a S. Siro. Per Lazio-Atalanta, che è il big match di domani, è stato invece scelto Davide Massa di Imperia.

Una tragedia ha sconvolto il calciatore del Real Madrid Endrick. Il giorno di Natale in un bar a Brasilia, il cognato della sorella maggiore è stato ucciso con numerosi colpi di arma da fuoco: otto, secondo il racconto dei testimoni. Maurício Nunes Gonçalves, di trentacinque anni, è stato colpito più volte alla testa ed è morto sul colpo.

Due velisti sono morti in due distinti incidenti durante la famosa regata Sydney-Hobart, tra le più pericolose al mondo (nel 1998 persero la vita sei marinai e affondarono cinque navi), che si è svolta in Australia sotto venti forti, hanno annunciato gli organizzatori. I due membri dell'equipaggio, imbarcati sulle navi Flying Fish Arctos e Bowline, sono rimasti feriti mortalmente in un incidente di bordo mentre si trovavano al largo delle coste del Nuovo Galles del Sud dopo aver lasciato Sydney.