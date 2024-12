Del Piero, Napoli, Barcellona e sci: le ultimissime

On Air

A Dubai va in scena la quindicesima edizione dei Globe Soccer Awards, kermesse organizzata presso l'Atlantis, The Palm, dove sono stati premiati alcuni protagonisti dello sport di ieri e oggi. Il primo riconoscimento della serata è proprio per Alessandro Del Piero, a cui viene assegnato lo "special career award", il premio alla carriera.

Problemi per il Napoli di Antonio Conte a due giorni dalla partita casalinga con il Venezia di domenica pomeriggio: Matteo Politano non ha partecipato oggi all'allenamento, fermato da un malanno di stagione. L'esterno azzurro, ha spiegato il Napoli, ha un "leggero stato influenzale" e quindi è rimasto a casa. Le condizioni di Politano verranno verificate tra sabato e domenica per decidere se può partecipare o meno al match.

Una gestione societaria paradossale che continua a mettere ciclicamente nei guai il Barcellona. Il club sperava di chiudere oggi lo spinoso affare Dani Olmo, e invece è arrivata la stangata del giudice: il tribunale ha dato ragione alla Liga, che accusava i blaugrana di non rispettare le norme nazionali del Fair Play finanziario, perciò non potranno essere iscritti al campionato né il talento della Spagna campione d'Europa né Pau Victor. Una sorpresa per il Barça, convinto di poter ottenere una licenza temporanea come successo due anni fa con Gavi.

Paura durante la prova di discesa libera della Coppa del Mondo a Bormio, con la grave caduta di Cyprien Sarrazin. Il francese ieri aveva fatto segnare il primo tempo, ma nella seconda è caduto malamente, schiantandosi contro il muro di San Pietro della Stelvio. Il velocista transalpino, privo di conoscenza, è stato trasportato in elicottero in ospedale. Dopo lo shock iniziale, Sarrazin è stato ricoverato in terapia intensiva neurologica. La diagnosi è di ematoma cranico subdurale.