Serie A, Napoli, Atalanta e Malagò: le ultimissime

L'ultima giornata dell'anno solare 2024 inizia con un sabato ricco di gare interessanti. Alle 15 al Castellani scendono in campo Empoli e Cagliari, in diretta in esclusiva su Dazn. Stesso orario per Parma-Monza del neo allenatore Bocchetti, anche questa visibile in esclusiva su Dazn. Alle 18 spazio a Cagliari-Inter visibile sulla stessa piattaforma. Chiude la serata il big match dell'Olimpico tra Lazio e Atalanta, visibile anche su Sky.

Al Napoli piace Lorenzo Pellegrini. È un’opzione concreta. Ma l’incastro non è agevole: intanto per i parametri di stipendio, considerando che Pellegrini arriva a percepire 6 milioni tra base fissa e bonus; poi, per la formula (il prestito è la prediletta ma non convince). E così si valuta un’alternativa nello scambio: Cristante, anche lui finito ai margini con l’arrivo in panchina di Ranieri.

Marco Carnesecchi sta vivendo un’annata straordinaria ed ha scatenato l’interesse delle big inglesi che, già nella scorsa sessione di trattative, avevano preso appunti sui suoi costi. La stessa Juve, in primavera, aveva provato ad affondare il colpo, ora spunta l'Arsenal. Il club è in ottimi rapporti con l’agente del calciatore anche grazie all’affare Riccardo Calafiori. Sempre per giugno potrebbe esserci un tentativo targato Psg. Per lui la Dea chiede tra i 40 e i 50 milioni di euro.

"Credo nella totale innocenza di Jannik Sinner". Il presidente del Coni Giovanni Malagò torna sul caso Clostebol, che ha coinvolto il numero uno del tennis mondiale e parla dell'Agenzia Mondiale antidoping. "Con i metodi della Wada mi sono già dovuto purtroppo confrontare. E con questo le ho risposto", ha dichiarato in un'intervista a La Stampa. Malagò ha commentato anche i risultati degli sportivi azzurri nel 2024, in particolar modo nel tennis: "Sinner è un predestinato. Paolini una sorpresa mirabolante, ha conquistato tutti".