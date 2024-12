Juve, Napoli, Cagliari e Lazio: le ultimissime

Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa Juve-Fiorentina, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A: "È una partita importante contro una squadra forte. La Fiorentina viene da due risultati non positivi, ma erano reduci da una serie positiva. I nostri giocatori stanno bene. Abbiamo potuto recuperare alcuni calciatori. Douglas Luiz si è allenato in gruppo, Nico Gonzalez sarà disponibile domani. Koopmeiners sta bene e verrà con noi. Siamo concentrati, vogliamo fare una partita giusta".

Il Napoli è pronto a sfidare il Venezia al Maradona nell'ultima partita ufficiale del 2024. A scandire l'attesa in vista del match contro gli uomini di Di Francesco, le dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa: "Se firmerei per chiudere tra le prime quattro? Non firmerei mai per traguardi minimi. Poi ciascuno hai suoi obiettivi e sa da dove parte. Abbiamo fatto 38 punti finora, sono tanti punti considerata la nostra partenza. Vogliamo confermarci, continuare a migliorare".

All'Unipol Domus va in scena la sfida tra il Cagliari di Davide Nicola e l'Inter di Simone Inzaghi. Queste le probabili formazioni: CAGLIARI (4-4-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Piccoli. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez.

Sfida ad alta quota all'Olimpico di Roma, dove si affrontano la Lazio di Marco Baroni e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Queste le probabili formazioni: LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.