Lazio, Inter, Roma e Berrettini: le ultimissime

On Air

Si è conclusa con un pareggio la sfida dello Stadio Olimpico tra Lazio e Atalanta, per la sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A. Al gol del vantaggio dei biancocelesti, segnato da Dele-Bashiru, ha risposto Brescianini, subentrato nella ripresa. Si interrompe la striscia di undici vittorie consecutive dell'Atalanta, che mantiene però il primato con un punto di vantaggio rispetto all'Inter (che però ha una partita in meno).

Sei vittorie di fila, l’Inter non si ferma e continua a correre. Netto 3-0 al Cagliari con i gol di Bastoni, Lautaro Martinez e Calhanoglu tutti nella ripresa. Ora i punti in classifica sono 40.

Claudio Ranieri ha diramato la lista dei convocati per Milan-Roma, gara in programma domani a San Siro. Manca il nome di Cristante, ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia, ma il dato curioso riguarda i portieri. L'allenatore, infatti, ha deciso di chiamare quattro estremi difensori: si tratta di Svilar (il titolarissimo), Ryan (la riserva), Marin (il terzo portiere brasiliano) e De Marzi (jolly della Primavera che tra i baby si sta alternando con Marin). Il motivo va ricercato nel problema al tendine che ha avuto Ryan.

È stato sorteggiato il tabellone principale dell'Atp 250 di Brisbane, in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio. La nuova stagione di Matteo Berrettini inizierà contro l'australiano, numero 26 del mondo, Jordan Thompson. Il romano è stato inserito nella parte bassa del tabellone e in un eventuale quarto di finale potrebbe incrociare Grigor Dimitrov, numero 2 del seeding e campione in carica nel torneo. Appuntamento a lunedì 30 dicembre con campo e orario ancora da definire.