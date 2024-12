Napoli, Torino, Lecce e sci: le ultimissime

On Air

Al Maradona è andata in archivio Napoli-Venezia. Gli azzurri di Antonio Conte hanno conquistato il terzo successo di fila agganciando l'Atalanta al primo posto. Agli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco non è bastata una prestazione gagliarda: sconfitta dopo tre risultati utili di fila, mancata la possibilità di raggiungere o sorpassare in classifica il Cagliari al terzultimo posto. Ha deciso la partita un gol del subentrato Raspadori, che al 79' ha rimediato a un errore dal dischetto di Lukaku.

Cuore Toro, Udinese riacciuffata. La sfida tra bianconeri e garanata al Bluenergy Stadium è finita 2-2. Un punto a testa al termine della gara valida per la diciottesima giornata di campionato. Il Torino torna a muovere la classifica dopo la sconfitta contro il Bologna. Secondo risultato utile di fila per l'Udinese dopo il successo a Firenze.

Il Lecce ha reso noto che "il calciatore Medon Berisha si è sottoposto a una risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico 'Quarta Colosso' di Lecce, che ha evidenziato una contrattura del muscolo sartorio della coscia destra"."Tale problematica non ha interessato il muscolo che ha tenuto fermo il centrocampista albanese in precedenza", ha precisato il club salentino.

Un brutto incidente ha costretto ad interrompere la gara di SuperG a Bormio, valida per la stagione di Coppa del mondo di sci. Gino Caviezel, il primo a partire, è scivolato sul muro di San Pietro ed è stato immediatamente soccorso con l’intervento di un elicottero in pista. Lo sciatore svizzero avrebbe sbattuto violentemente contro un palo con l’apertura dell’air bag, scivolando poi per alcune decine di metri prima di fermarsi. Secondo quanto sembra a un primo controllo, il 32enne ha riportato problemi ad almeno una gamba.