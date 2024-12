Roma, Juve, Premier League e Serie B: le ultimissime

Milan-Roma finisce 1-1 con i gol (bellissimi) di Reijnders e Dybala. Tanti gli errori, da una parte e dall'altra, tante anche le occasioni con i due portieri attentissimi e i giocatori che hanno fallito, soprattutto quelli della Roma, più di qualche occasione.

Un gol di Sottil a due minuti dalla fine, permette alla Fiorentina di ottenere il pareggio sul campo della Juventus. All'Allianz Stadium finisce 2-2: i bianconeri di Thiago Motta provano due volte la fuga con Thuram (autore di una doppietta), ma vengono ripresi prima da Kean (il più classico dei gol dell'ex) e poi da Sottil.

Nella 19esima giornata di Premier League il Liverpool travolge in trasferta il West Ham per 0-5. Per i Reds reti di Diaz, Quansah, Diaz, Quansah, Gakpo, Salah, Alexander Arnold e Jota. Il Liverpool resta in testa alla classifica con 45 punti.

Cala il sipario sul 2024 del campionato di Serie B, che saluta l'anno in uscita con un'intensa e scoppiettante ventesima giornata. Nel lunch match dello stadio Zini il Brescia di Pierpaolo Bisoli riesce ad agguantare il pareggio in pieno recupero contro la Cremonese, grazie ad un gol di Gabriele Moncini, che risponde all'iniziale vantaggio di Franco Vazquez. Il Sassuolo supera 2-1 in rimonta il Cosenza al Mapei Stadium e si conferma al comando della classifica con 46 punti: decisivi i gol messi a referto da Luca Moro e Luca Lipani.