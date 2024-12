Milan, Berrettini, Palermo e Nba: le ultimissime

Paulo Fonseca è stato esonerato dopo il pareggio per 1-1 tra Milan e Roma a San Siro. La dirigenza rossonera ha già individuato Sergio Conceicao, atteso oggi a Milano, come successore del tecnico portoghese.

Stop per Matteo Berrettini nel torneo Atp di Brisbane, in Australia. L'azzurro, numero 34 Atp, si è arreso al primo turno contro l'australiano Jordan Thompson, n.26 del ranking e testa di serie numero 8 del torneo.

"Un agguato". Così è come il Palermo ha definito quanto accaduto nella notte di ieri, 29 dicembre 2024, nel tragitto tra l'Aeroporto Falcone Borsellino al centro sportivo del club. Reduce dalla sconfitta contro il Cittadella (la quarta nelle ultime cinque partite), il pullman del club rosanero, con al suo interno la squadra, lo staff e la dirigenza, è stato preso di mira da circa un centinaio di persone, che hanno lanciato petardi, fumogeni, pietre e bombe carta. Il tutto è accaduto all'altezza di Carini. Il Palermo ha duramente condannato l’accaduto.

Sei le partite disputate nella notte Nba, con i campioni in carica dei Boston Celtics sconfitti dagli Indiana Pacers per 123-114. Undicesimo successo di fila per i Thunder che grazie ai 35 punti di Shai Gilgeous-Alexander, battono i Memphis Grizzlies per 130-106. Vincono anche i Minnesota Timberwolves che si impongono per 112-110 contro i San Antonio Spurs che si piegano nonostante la prova di Victor Wembanyama, apparso a tratti inarrestabile.