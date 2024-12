Serie A, Roma, Juve e tennis: le ultimissime

La 18esima giornata di Serie A, e quindi il 2024 del campionato, si chiude allo stadio "Dall'Ara". Il Bologna di Vincenzo Italiano ospita il Verona di Paolo Zanetti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Odgaard; Castro. All. Italiano.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Serdar, Duda, Lazovic; Kastanos, Suslov; Tengstedt. All. Zanetti.

Ieri sera era in tribuna a San Siro a tifare Roma contro il Milan, prima però Bryan Cristante è volato in Svizzera, a St Moritz, dal professor Georg Ahlbaumer, medico di fiducia dei Friedkin. Il motivo? Il problema alla caviglia che lo tiene fuori da un mese e cioè dalla partita contro l'Atalanta del 2 dicembre. Il centrocampista aveva riportato una distorsione, sembrava si dovesse fermare per un paio di settimane poi, dopo qualche test in campo, il nuovo stop, con interessamento dei legamenti.

Salvo colpi di scena (vedi qualche infortunio dell'ultimo secondo) Danilo non partirà con la Juventus per la Supercoppa in Arabia. È questa la decisione di Thiago Motta che ha scelto di non convocare il difensore al centro di trattative di mercato, con il Napoli in particolare.

Debutto con vittoria per Lorenzo Sonego, impegnato nel torneo di Hong Kong (Atp 250, 766.290 dollari di montepremi sul cemento). Il tennista piemontese piega al primo turno lo statunitense Brandon Nakashima, testa di serie numero 6 del tabellone, per 7-6 (4), 6-3 in un'ora e mezza di partita. Esordio amaro invece per Luciano Darderi, ottava forza del seeding.