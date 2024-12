Verona, Napoli, Supercoppa e Salernitana: le ultimissime

Benjamin Dominguez show al Dall'Ara. L'argentino, 21 anni, realizza una doppietta da stella ma il Bologna perde con il punteggio di 3-2 contro il Verona nel posticipo del lunedì di Serie A, anche a causa di un rosso per Pobega e dello sfortunato autogol di Castro al minuto 88.

Addio in casa Napoli, dove si chiude dopo sette anni e mezzo il legame tra Mario Rui e gli azzurri, con la risoluzione del 33enne terzino portoghese comunicata dallo stesso club

Tutto pronto per la Supercoppa Italiana 2024/2025. Resi noti gli arbitri, gli assistenti, i IV ufficiali delle gare valide per le semifinali. Inter-Atalanta, in programma giovedì 2 gennaio alle ore 20, sarà diretta da Chiffi. Cecconi e Bahri gli assistenti. Var Abisso, Avar Meraviglia. Per il match tra Juve e Milan in scena venerdì 3 gennaio alle ore 20 la direzione è stata affidata a Colombo, aiutato dagli assistenti Perrotti e Dei Giudici. Quarto uomo Ayroldi, Var Paterna e Avar Marini. La finale della Supercoppa Italiana sarà invece affidata a Sozza

Stefano Colantuono non è più l'allenatore della Salernitana. E' arrivata l'ufficialità della risoluzione del contratto tra il tecnico romano e il club campano. Una decisione presa dopo la sconfitta contro il Catanzaro, che ha fatto sprofondare la squadra al diciottesimo posto in classifica in Serie B.