Supercoppa, Derby, Juve e Torino: le ultimissime

Inter, Milan, Atalanta e Juventus, insieme alla Lega Serie A, hanno fatto visita all'ambasciatore italiano a Riyad Carlo Balducci a poche ore dal debutto in Supercoppa italiana. I rappresentanti delle quattro società hanno portato doni tra cui targhe e maglie autografate all'evento presso la residenza dell'ambasciatore, dove si è svolto anche un pranzo. Per i nerazzurri campioni d'Italia in carica era presente il presidente Giuseppe Marotta accompagnato dall'ad Alessandro Antonello.

Sarà Marco Guida di Torre Annunziata a dirigere l'attesissimo derby della capitale tra Roma e Lazio, in programma domenica 5 gennaio alle ore 20:45. Il fischietto partenopeo sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Rossi, con Pairetto Quarto Ufficiale. In sala Var Mazzoleni e Pezzuto.

Thiago Motta, ha risposto alle domande e alle curiosità dei giornalisti in conferenza stampa. "Cosa prometto ai tifosi? Non credo alle promesse ma ai fatti, prometto impegno massimo nelle cose che stiamo facendo. Vogliamo portare sempre più in alto una maglia importante e prestigiosa, un club che tantissime persone seguono. Sentiamo questo sostegno ogni giorno, ci dà stimoli in più per fare le cose nel modo giusto”.

Dopo il prolungamento di contratto del ds Vagnati, arriva anche il rinnovo di Samuele Ricci, che ha deciso di legarsi al Torino fino al 30 giugno 2028. Già nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti, è oggi il faro del centrocampo di Paolo Vanoli.