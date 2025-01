Lazio, Roma, Napoli e Musetti: le ultimissime

Marco Baroni parla in conferenza stampa e presenta il derby. Da allenatore della Lazio è pronto alla prima stracittadina. Ci arriva con 35 punti in tasca e il quarto posto. “Emozioni da derby? Si vive per queste partite, per queste gare. Sono meravigliose, c’è dentro tutta la passione. Noi, io e la squadra, dobbiamo avvicinarci a questa gara con tutta la gioia che ci deve essere".

Anche Claudio Ranieri ha parlato in conferenza stampa pre stracittadina: "Ogni derby è a sé stante, non conta la classifica. La Lazio va con il pilota automatico. Baroni sentirà la bellezza del derby. La proprietà, staff, tutti quanti stiamo lì spingendo per far bene. E anche i tifosi stanno facendo la loro parte. Pellegrini? Sento molto feeling con lui. Lui soffre la pressione dei tifosi e io devo tener presente se un giocatore se ne fa carico o se gli scivola via".

Si è ormai creata una rottura tra il Manchester United e Marcus Rashford: il club lascerebbe partire al giusto prezzo l'attaccante inglese che però vuole rimanere in Europa. Secondo quanto riportato dal The Sun, una delle possibili destinazioni potrebbe essere in Italia. Tra i suoi estimatori c'è infatti Antonio Conte, che lo porterebbe volentieri al Napoli, con il Manchester United poi interessato ad aprire un dialogo con il club di De Laurentiis per l'acquisto di Victor Osimhen.

Mentre sul cemento australiano di Sydney l'Italia è stata battuta dalla Repubblica Ceca nei quarti nella United Cup (ko prima Jasmine Paolini e poi anche Flavio Cobolli), Lorenzo Musetti ha invece salutato ai quarti l'Atp 250 di Hong Kong. Il 22enne toscano (n.17 Atp) è partito bene aggiudicandosi il primo set (6-2) ma ha poi subìto la rimonta del tennista maiorchino che ha vinto i successivi due parziali (6-7, 5-7).