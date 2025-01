Supercoppa, Premier League, Salernitana e Palermo: le ultimissime

On Air

Il Milan del debuttante Sergio Conceiçao supera 2-1 in rimonta la Juventus di Thiago Motta nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2024-25. La formazione rossonera, grazie al rigore di Pulisic e all'autogol di Gatti, si qualifica per la finale di lunedì 6 gennaio contro l'Inter, che ieri ha battuto 2-0 l’Atalanta.

Mohamed Salah ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione con la maglia del Liverpool: "Sono gli ultimi sei mesi qui. Siamo lontani da qualsiasi progresso sul rinnovo di contratto. Quindi non ci resta che aspettare e vedere".

Continua la rivoluzione in casa Salernitana: dopo l'annuncio della risoluzione di Colantuono, arriva l'esonero del ds Gianluca Petrachi. L'ex Roma era arrivato a Salerno lo scorso giugno firmando un biennale.

Novità in casa Palermo. La società rosanero ha deciso di esonerare il direttore sportivo Morgan De Sanctis e l'International Scout Giulio Migliaccio. Termina così dopo pochi mesi l'esperienza in Sicilia per l'ex portiere, dopo essere arrivato a Palermo il 7 giugno scorso. Al suo posto è stato nominato Carlo Osti.