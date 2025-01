Napoli, Empoli, Australian Open e basket: le ultimissime

Napoli in emergenza in attacco nel match che sabato alle 18 chiude il girone di andata contro la Fiorentina. Tutti a disposizione invece per Raffaele Palladino. FIORENTINA (4-2-3-1, la probabile formazione): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean.

NAPOLI (4-3-3, la probabile formazione): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola.

Dubbio Zampano per il Venezia: ha avuto un piccolo problema in allenamento e le sue condizioni sono da valutare nelle prossime ore. Oltre a Svoboda poi saranno ancora assenti Duncan e Doumbia, cui aggiungere anche Crnigoj: emergenza in mediana dunque, possibile un'altra chiamata per il giovane Chiesurin. Assente anche Sagrado. In difesa D’Aversa ha il dubbio-Viti: il difensore potrebbe recuperare e candidarsi per un posto da titolare, tuttavia rimane Cacace il favorito per affiancare Ismajli e Goglichidze. Le fasce laterali saranno presidiate da Gyasi e Pezzella, mentre in mediana i favoriti sembrano essere Henderson, Anjorin e Grassi. Davanti Colombo ed Esposito.

Il sorteggio dei tabelloni principali degli Australian Open, sarà effettuato giovedì 9 gennaio, alle ore 14.30 locali (4.30 in Italia). Oltre a Sinner, testa di serie numero 1, sono certi di essere compresi nel seeding anche i nostri Lorenzo Musetti (al momento numero 16) e Flavio Cobolli (32), mentre resterà fuori dalle teste di serie Matteo Berrettini.

Niente impresa e nuova frenata nella risalita della Virtus Bologna in Eurolega. Il 2025 delle Vu Nere si apre con una sconfitta nella tana del Panathinaikos campione: ad Atene, nel 19esimo turno di regular season, gli uomini di Ivanovic cedono per 111-90.