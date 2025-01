Lazio, Inter, Liga e Neymar: le ultimissime

Sono arrivati in oltre 5000 a Formello per trasmettere la carica da derby ai giocatori della Lazio. Completamente gremite le tribune dello stadio Fersini di Formello, con tante famiglie e tantissimi bambini entusiasti a bordo campo. Presente anche la rappresentanza del tifo organizzato, che ha esposto uno striscione di incitamento: "Senza paura ragazzi, la Nord vi guarda le spalle". Anche il ds Fabiani a bodo campo oltre alle due aquile Olympia e Flaminia.

L'Inter rischia di essere senza Marcus Thuram nella finale di Supercoppa Italiana contro il Milan: l'attaccante francese si è infortunato nella gara contro l'Atalanta. Oggi il club del Biscione ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni del calciatore: "Marcus Thuram si è sottoposto questo pomeriggio a Riyad ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una lieve elongazione agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata nella giornata di domani".

Il Real Madrid vince in rimonta in dieci uomini contro il Valencia, ma perde Vinicius Jr. Il fuoriclasse brasiliano è caduto nella trappola di Dimitrievski, commettendo un'ingenuità al minuto 79 che gli costa il rosso. Nel post partita, durissima la reazione di Carlo Ancelotti: "Faremo ricorso e non so se lo accetteranno. Pensavamo che non fosse rosso. Bastavano due cartellini gialli e la partita è finita. Non voglio dire che sia caduto nella trappola".

Per un'ora i tifosi del Curitiba hanno vissuto un sogno: l'ingaggio di Neymar, con un annuncio che ha sorpreso tutti apparso sul sito ufficiale della squadra di Serie B brasiliana, in cui veniva spiegato anche che l'ex Psg sarebbe arrivato a luglio 2025, una volta scaduto il contratto con gli arabi dell'Al Hilal. Con la stessa rapidità con cui la notizia era spuntata, è stato lo stesso Curitiba a smentire, spiegando che sia stato tutto opera di un hacker e che adesso il club è tornato ad avere il controllo del suo sito.