Napoli, Verona, Derby e Premier League: le ultimissime

On Air

Nell'ultima giornata del girone di andata di Serie A, il Napoli di Antonio Conte supera 3-0 la Fiorentina di Raffaele Palladino mantenendosi così al primo posto della classifica in attesa del match dell'Atalanta. A Firenze la decidono i gol di Neres (29'), Lukaku (54') e McTominay (68’).

Termina senza reti la sfida tra Verona e Udinese. Poche emozioni nel primo tempo, decisamente di più nella ripresa dove prima i gialloblù di Zanetti e poi i friulani di Runjaic mettono alla prova rispettivamente Sava e Montipò. La gara cambia dopo il doppio giallo che Dionisi infligge a Serdar, in inferiorità numerica l'Hellas soffre ma riesce a portare a casa un punto importante

A poco più di 24 ore da Roma-Lazio cambia l’arbitro del derby della Capitale. A causa di un’improvvisa indisposizione dell’arbitro Marco Guida, l'Aia ha designato per la sfida della 19ª giornata di campionato in programma allo Stadio Olimpico di Roma Luca Pairetto. Il fischietto di Torino era stato inizialmente scelto come IV uomo del derby: tale ruolo nell'occasione verrà ricoperto da Daniele Chiffi, appena rientrato dall’Arabia.

“Mandatelo via". Questo sui social il 'coro' dei tifosi del Southampton contro il tecnico Ivan Juric dopo il 5-0 casalingo incassato dal Brentford nel match valido per la 20ª giornata della Premier League