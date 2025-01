Derby, Serie A, Juve e tennis: le ultimissime

Roma e Lazio si affronteranno oggi alle 20.45 nel derby della capitale nell'ultimo match della domenica di campionato. La gara sarà visibile in esclusiva Dazn, queste le probabili formazioni: ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, N'Dicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, A. Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos.

Non solo derby della Capitale. La domenica prevede altri tre match nei tre slot orari. Monza-Cagliari delle 12.30 visibile in esclusiva Dazn, così come Lecce-Genoa delle 15.00. Alle 18.00 Torino-Parma e Roma-Lazio delle 20.45, saranno anch'essi visibili solo su Dazn.

Per la Juve, c'è un'alternativa a Joshua Zirkzee, in rotta con il Manchester United. La traccia porta in Francia, a casa Psg, e a Kolo Muani, che non rientra più nei piani di Luis Enrique. Il quotidiano “Le Parisien” ha evidenziato un interesse dei parigini per Vlahovic, spingendosi addirittura a tratteggiare uno scambio proprio con Kolo Muani.

Niente Wta di Adelaide per Jasmine Paolini. La numero uno italiana non sarà al via nel tabellone principale del torneo, a pochi giorni dall'eliminazione dell'Italia dalla semifinale di United Cup. Ad annunciarlo è stata proprio la campionessa olimpica in doppio, che sui social ha spiegato di aver bisogno "di un po' di riposo dopo una settimana intensa a Sydney". La tennista ha poi mandato un messaggio al torneo e ai tifosi di Adelaide: "Non vedo l'ora di vedervi il prossimo anno".