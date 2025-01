Torino, Parma, Juve e Cagliari: le ultimissime

Nella domenica della diciannovesima giornata di Serie A è in programma Torino-Parma alle 18. Questo il probabile undici titolare granata: (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Vlasic, Sosa; Sanabria, Karamoh.

Il Parma di Pecchia potrebbe invece schierare un (4-2-3-1): Suzuki; W. Coulibaly, Balogh, Leoni, Valeri; Keita, Sohm; Almqvist, Hernani, Benedyczak; Bonny.

Non c'è pace per Arek Milik, L'attaccante della Juventus, mai sceso in campo in questa stagione, si è dovuto di nuovo fermare per un problema al polpaccio che lo terrà fuori ancora un po'. Nella migliore delle ipotesi due settimane, ma si teme uno stop più lungo. Niente da fare anche per Conceicao: lo stop ai flessori che già gli ha fatto saltare la semifinale di Supercoppa contro il Milan lo terrà fuori anche per il derby contro il Torino di sabato 11.

Quinta sconfitta di fila e crisi senza fine per il Monza ultimo in classifica, che chiude il girone di andata a quota 10 punti. A prendersi lo 'scalpo' dei brianzoli stavolta è il Cagliari di Davide Nicola, che nel 'lunch-match' vince 2-1: va sotto in avvio su un rigore trasformato da Caprari (6'), ma trova la forza di rimontare con Zortea (22') e Piccoli (56'), agevolato poi dalla follia di D'Ambrosio che al 63' si prende il rosso.