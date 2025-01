Derby, Lazio, Torino e Como: le ultimissime

Il derby è della Roma. La squadra di Ranieri porta a casa la stracittadina della Capitale con due gol all'11' di Lorenzo Pellegrini e al 18' di Saelemaekers. Nel finale arriva anche il rosso per Castellanos dopo una rissa a bordocampo.

Con la testa rivolta al risultato della stracittadina, la Lazio non smette di pensare neanche al mercato, sia in entrata che in uscita. Nella giornata di oggi è infatti rimbalzata la notizia dell'interesse di due squadre spagnole per Basic: si tratta del Real Valladolid e il Getafe. Previsto a Formello un incontro tra l'agente del giocatore e il club nella giornata di domani.