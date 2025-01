Inter, Milan, Balotelli e Mourinho: le ultimissime

Dopo aver vinto rispettivamente contro Atalanta e Juventus in semifinale, Inter e Milan si sfideranno a Riyad nell'ultimo atto della Supercoppa Italiana. Queste le probabili scelte di Inzaghi: (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, L. Martinez.

Questo invece il probabile undici titolare di Conceicao: (4-4-2): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Morata.

Il Genoa ha pareggiato 0-0 a Lecce nell'ultima giornata di andata del campionato di Serie A. Mario Balotelli è rimasto in panchina. Dopo il match al Via del Mare ha pubblicato un messaggio su Instagram a tal proposito. "Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e che non ho problemi di alcun tipo grazie a Dio. Anticipo nel caso vengano dette cose in futuro, cavolate (sportive) come è giù successo in passato in queste situazioni. Bacio a tutti e forza Genoa".

Al termine del match tra Fenerbahce-Hatayspor, in mixed zone, Mourinho si è letteralmente scagliato contro il giornalista che aveva affermato "Una vittoria importante che vi permette di restare a -8 dalla capolista Galatasaray". Una frase che scatena l'ira di Mourinho che tuona: "Perché avete paura di dire la verità? Di che cosa avete paura in questo Paese?" afferma il portoghese che poi si allontana. Lo Special One si riferisce al potere, secondo il suo punto di vista, del Galatasaray e dei calci di rigore che vengono concessi alla squadra di Okan Buruk. Episodi che avrebbero consentito ai rivali del Fenerbahce di volare in vetta alla classifica a quota 47 punti in classifica.