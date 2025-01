Sinner, Roma, Premier League e Nba: le ultimissime

L'attesa è finita. Jannik Sinner è pronto a scendere in campo per il primo incontro del 2025, anche se non ufficiale. Il numero uno sfiderà l'australiano Alexei Popyrin in un match d'esibizione inserito nel programma della AO Opening Week, una settimana che prevede diversi eventi speciali in avvicinamento agli Australian Open. Il match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin, valevole per la AO Opening Week, è in programma martedì 7 gennaio alle ore 6 italiane

Un inizio di 2025 migliore non poteva immaginarselo Mile Svilar, che con la sua Roma ha vinto il derby contro la Lazio all'Olimpico e ora è pronto a diventare papà. A dare la notizia sui social è June Peeters, compagna del portiere della Roma, con un messaggio postato a corredo di alcune foto in cui la coppia mostra felice le immagini di un’ecografia.

Federico Chiesa sta vivendo mesi di grande difficoltà al Liverpool e, per questo motivo, è diventato l'oggetto dei desideri di più di una squadra, in tutta Europa, per il mercato di gennaio. Interpellato dal portale 365scores, Fali Ramadani, agente di Chiesa, ha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito: "Il club non ha alcuna di rinunciare al giocatore - le sue parole - Federico resta al Liverpool e sta cercando l'opportunintà di giocare in futuro. Questo è ciò che posso confermare adesso”.

Continua la cavalcata vincente dei Thunder Oklahoma City che trovano il quindicesimo successo consecutivo contro i Boston Celtics per 105-92. Serata di grazia per Shai Gilgeous-Alexander che alla fine mette a referto 33 punti e 11 rimbalzi.