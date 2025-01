Milan, Fiorentina, Juve e tennis: le ultimissime

Il Milan vince la Supercoppa Italiana. I rossoneri portano a casa il trofeo dopo aver battuto in finale l’Inter in rimonta. I nerazzurri, andati sul doppio vantaggio con Lautaro e Taremi, si sono fatti raggiungere da Hernandez e Pulisic, prima di subire il gol di Abraham all’ultimo minuto di recupero.

Martinez Quarta lascia la Fiorentina. In attesa dell'ufficialità del suo ritorno al River Plate, il difensore argentino attraverso un lunghissimo messaggio pubblicato sui suoi profili social, ha voluto salutare il club toscano, un po' a malincuore: "Non era ciò che immaginavo".

In attesa di capire quale sarà il suo futuro, Danilo ha pubblicato un post emblematico sul proprio profilo Instagram: "Ciò che è eroico in un essere umano è non appartenere al gregge!”. Sul difensore brasiliano, ormai ai margini della Juventus, c'è il Napoli: De Laurentiis è pronto a ingaggiarlo, ma a zero, senza alcun indennizzo per agevolare il suo addio dalla Juventus.

Sorpresa nell'Australia: Nick Kyrgios è tra i convocati per la prima fase di Coppa Davis. Il classe 1995 giocherà gli incontri preliminari della competizione che si svolgeranno come da nuovo format subito dopo gli Australian Open, tra il 30 gennaio e il 2 febbraio. L'Australia sfiderà la Svezia in questo turno preliminare, la cui vittoria le permetterebbe di accedere alla fase successiva in programma dall'8 settembre.