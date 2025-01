Napoli, Fiorentina, Sinner e Kalinskaya: le ultimissime

Il Napoli ha raggiunto l’accordo con l’Empoli per Fazzini sulla base di un prestito con diritto di riscatto per un totale di 11-12 milioni di euro; Il giocatore però, non è ancora convinto dalla proposta e anzi ha raggiunto l’accordo personale con la Lazio. Empoli e Lazio, però, non hanno ancora l’intesa sulla formula ma è ovvio che la volontà del giocatore sarà determinante anche se il presidente Corsi, per il momento ha blindato l’accordo con il ds Manna.

Ancora tutto fermo per Michael Folorunsho. La Fiorentina sta aspettando segnali dal Napoli, la cui dirigenza esita a dare il via libera alle visite mediche del centrocampista romano perché vuole prima chiudere per il sostituto. Folorunsho scalpita, è già d’accordo su tutto con la società viola, ma sa di dipendere indiscutibilmente dalle dinamiche di mercato partenopee. Il tecnico azzurro, Antonio Conte, vuole mantenere lo stesso numero di tesserati. Nel frattempo i toscani continuano a monitorare Leonardo Spinazzola in caso si dovessero creare i presupposti per lo scambio con Cristiano Biraghi.

Inizia con una vittoria il 2025 di Jannik Sinner. In attesa di disputare il primo match ufficiale della stagione in occasione del primo turno degli Australian Open. Nel suo primo impegno all'AO Opening Week, il campione azzurro ha sconfitto Alexei Popyrin con il punteggio di 6-4 7-6. Sinner tornerà in campo il 10 gennaio, alle ore 9 italiane, per un'altra sfida non ufficiale contro Stefanos Tsitsipas.

La fidanzata di Jannik Sinner, Anna Kalinskaya, si è sentita male durante una partita ad Adelaide e si è ritirata dopo l'intervento del medico che è entrato in campo per misurarle la pressione al braccio. Anna sembrava stanca, ci sono stati attimi di paura in Australia. Subito dopo la decisione del forfait, Anna ha alzato bandiera bianca chiudendo subito il torneo.